Мишустин: правительство внесет законопроект о создании в новых регионах особой экономической зоны

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме заявил, что в новых регионах страны — Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях — будет создана свободная экономическая зона (СЭЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Завтра, 24 марта, на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесем его в Государственную думу»,— сообщил председатель правительства России, уточнив, что власти уже ведут активную работу по восстановлению промышленного и экономического потенциала новых регионов.

Господин Мишустин подчеркнул, что президентом России Владимиром Путиным поставлена задача за восемь лет вывести новые регионы на общероссийский уровень по всем показателям.

Как сообщалось ранее, особый предпринимательский режим в СЭЗ на территории новых регионов будет включать особый порядок налогообложения и возможность предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам — до 100% ставки рефинансирования Банка России. Также будет установлена свободная таможенная зона. Таким образом, от уплаты ввозных таможенных пошлин освободят ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта иностранное оборудование.

Александр Кислов