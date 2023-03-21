РБК: Минстрой подготовил законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах

Минстрой России разработал законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. 20 марта документ получил одобрение на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, пишет РБК со ссылкой на источник. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года.

СЭЗ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет действовать до конца 2050 года. При этом, отмечает РБК, срок функционирования СЭЗ в Крыму и Севастополе — до конца 2039 года. В Минстрое рассчитывают, что принятие законопроекта будет способствовать «обеспечению устойчивого социально-экономического развития новых субъектов».

Для того, чтобы стать участником СЭЗ необходимо иметь регистрацию на территории новых регионов или иметь там филиалы. Объем капиталовложений резидента в первые три года должен быть равен не менее 3 млн руб. для субъектов малого и среднего предпринимательства, для других компаний — не менее 30 млн руб. Однако если участник СЭЗ реализует инвестпроект в области компьютерных технологий и создании программного обеспечения, научных исследований и разработок требуемый объем капиталовложений будет меньше, а именно не менее 1 млн руб.

Особый предпринимательский режим в СЭЗ на территории новых регионов будет включать особый порядок налогообложения и возможность предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам — до 100% ставки рефинансирования Банка России. Также будет установлена свободная таможенная зона. Таким образом, от уплаты ввозных таможенных пошлин освободят ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта иностранное оборудование.

Кроме того, для участников СЭЗ отдельным законопроектом планируется установить нулевую ставку по налогу на прибыль в федеральный бюджет, полученную от реализации проекта, в течение десяти лет от налогового периода, когда получена первая прибыль. Ставка по налогу на прибыль в бюджет субъекта может быть установлена от 0 до 13,5%. Размер ставки может варьироваться в зависимости от вида деятельности. Также предусмотрено освобождение от налога на имущество в течение десяти лет для имущества на балансе участника СЭЗ, а также от земельного налога — в течение трех лет.

5 октября 2022 года Минэкономики анонсировало принятие закона о создании единой свободной экономической зоны на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Все четыре региона могут освободить от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет на десять лет. С 1 января в четырех регионах действуют специальные налоговые режимы.

Милена Костерева