Средний размер потребкредита в Свердловской области в феврале вырос на 22%

В Свердловской области в феврале 2023 года средний размер потребительского кредита составил 312,5 тыс. руб., что на 22,5% выше показателей предыдущего месяца, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По среднему размеру потребкредита регион занимает пятое место в стране.

«После снижения среднего чека потребительского кредита в первый месяц года, в феврале был отмечен существенный рост данного показателя. Во многом, это объясняется консервативной политикой банков, которые предпочитают выдавать потребкредиты с высоким средним чеком только ''качественным'' заемщикам»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

По данным НБКИ, выдача потребкредитов свердловчанам в феврале 2023 года снизилась на 3,4% до 28,2 тыс. Господин Волков объяснил это тем, что на фоне общей неопределенности многие заемщики стараются придерживаться сберегательной модели финансового поведения, и не стремятся наращивать свою долговую нагрузку.

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Диана Сунагатуллина