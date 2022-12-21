Отрасли под санкциями

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине и последующих санкций серьезно пострадали многие отрасли, а экономика России, и Свердловской области в том числе, начала приобретать черты внутригосударственной модели. По мнению экспертов, в условиях «закрытых границ» уральская экономика сможет сохранить и привлечь новый денежный поток, в частности, за счет развития и увеличения мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса и налаживания производства импортозамещающей продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С началом СВО востребованность уральских предприятий ОПК возросла

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ С началом СВО востребованность уральских предприятий ОПК возросла

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Потребители лишились брендов

В 2022 году потребительский рынок Свердловской области оказался под влиянием новых рисков, связанных с санкциями, уходом с отечественного рынка ряда зарубежных брендов. Последнее, по словам представителя Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Свердловской области, генерального директора ТЦ «Европа» Марины Крупиной, сильно сказалось на посещаемости торговых центров. «При сокращении выбора и отсутствии любимых брендов шоппинг становится менее интересным, особенно если говорить о премиум-сегменте, где эмоциональная составляющая и разнообразие коллекций — важнейшие элементы»,— пояснила она.

Снижение посещаемости торговых центров Екатеринбурга фиксируется в апреле (в среднем на 10–20%) и по итогам летних месяцев (на 14% меньше, чем в 2021 году, и на 24%, чем в доковидном 2019 году). После приостановки продаж зарубежных брендов Puma и Adidas посещаемость аутлета Brands’ Stories в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга снизилась на 20%, заявлял летом коммерческий директор «Форум-групп» Михаил Ерофеев. В ТРЦ «Радуга-парк» (другой проект «Форум-групп») трафик за это время уменьшился на 6%. На это повлияла приостановка показов зарубежных кинокартин в кинотеатре ТРЦ и уход с российского рынка шведского магазина H&M.

В преддверии начала учебного года скачок трафика зафиксировали ТЦ «Пассаж» и ТРЦ «Гринвич», который по итогу августа посетили около 1,5 млн человек (в августе 2021 года было 1,48 млн человек). Положительную динамику в торговом центре объяснили перераспределением потоков и взросшим интересом к российским брендам. Впрочем, по мнению экспертов, сезонный скачок существенно не поменял ситуацию в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за ухода зарубежных брендов посещаемость ТЦ Екатеринбурга снизилась в 2022 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Из-за ухода зарубежных брендов посещаемость ТЦ Екатеринбурга снизилась в 2022 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Со временем ситуация с трафиком нормализовалась. Думаю, это связано еще и с фактором решения отказа от “ненужных” покупок и направление взгляда в сторону “осознанного потребления” — покупать стали меньше, но выбирать более качественные товары»,— пояснила Марина Крупина. Как сообщили в Focus Technologis, в октябре Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров) в Екатеринбурге был на 18% ниже аналогичного периода 2021 года, а в ноябре вырос на 7%, так как в прошлом году на трафике негативно сказались коронавирусные ограничения. «Многие игроки не хотят полностью уходить с рынка и предлагают новые бренды. Растет интерес к российским дизайнерам. Немаловажную роль играет и сектор индивидуального пошива, который с каждым годом становится популярнее среди премиальной аудитории»,— добавила госпожа Крупина.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Свердловской области снизился с 15,14% в сентябре до 14,32% в октябре, сообщили в Уральском ГУ Банка России. В условиях ограниченного ассортимента спрос на легковые автомобили был слабым, и, как следствие, годовые темпы прироста цен продолжили снижаться. Также из-за сдержанного спроса ускорилось снижение цен на смартфоны, замедлился годовой рост цен на беспроводные наушники, некоторые виды бытовой техники и мебели.

«Во многих случаях из-за санкций нарушились логистические цепочки, а не контакты с самими поставщиками. Например, сейчас с рядом лекарств в аптеках возникли проблемы — поставщики не отказывают, просто не понимают, как их везти, потому что прямых контактов нет. А через посредника цена товара может возрасти до 50%, что сделает его непродаваемым»,— рассказал директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), доктор экономических наук Максим Марамыгин.

Финрынок следует за ставкой

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине ключевая ставка с 8–9% резко выросла до 20%, что повлияло на выдачу кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Свердловской области за март количество выданных автокредитов сократилось на 75%, до 477, а число потребительских кредитов упало на 64,8%, до 13 тыс. Также в марте резко сократилась выдача кредитных карт, до 26,2 тыс. штук (–29,6%). Затем ставка стала постепенно снижаться, а объемы выданных кредитов увеличиваться. В результате в августе при ставке в 8% в Свердловской области выдали 1,7 тыс. автокредитов и 35,9 тыс. потребкредитов.

За сентябрь ВТБ предоставил уральцам около 4 тыс. потребительских кредитов, что на 20% превышает показатели августа. В Сбербанке выдачи кредитов в третьем квартале в два раза превысили показатели второго квартала. В целом за девять месяцев 2022 года свердловчане оформили в Сбербанке почти 287 тыс. потребкредитов на 40 млрд руб. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) не отмечали повышенного спроса на потребительские кредиты в сентябре.

Однако после начала частичной мобилизации в октябре рынок кредитования в регионе снова ощутил спад, хотя ключевая ставка не росла. За октябрь количество выданных автокредитов в Свердловской области упало до 1,4 тыс., а потребкредитов — до 33,7 тыс. «После падения в марте выдача потребкредитов в последующие месяцы постепенно восстанавливалась, но достигнуть докризисных значений так и не смогла. Во многом данная стабилизация объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства и сокращают долговую нагрузку»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кроме того, к осени банки стали отмечать увеличение выдачи кредитных карт. В сентябре Сбербанк выдал свердловчанам на 50% больше кредитных карт, чем в сентябре 2021 года. Банк «Открытие» с сентября по ноябрь выдал около 1,8 тыс. кредитных карт, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным УБРиР, в сентябре рост кредиток составил 10–15% относительно августа. По итогам девяти месяцев портфель кредитных карт ВТБ на Среднем Урале составил 127,6 тыс. штук, увеличившись с начала года примерно на 6%. По мнению Максима Марамыгина, такой интерес жителей может быть связан с проблемами платежеспособности, а банки стали гораздо активнее рекламировать свои продукты. Эксперт полагает, что увеличение выдачи кредитных карт опасен высоким ростом просрочек по ним.

Аграриям помогла погода

Как отмечают аналитики Центробанка, погода для выращивания овощей на Среднем Урале была более благоприятной в нынешнем году, чем в прошлом. Это привело к росту объемов урожая картофеля и увеличению темпов его годового удешевления. Годовой темп роста цен на продовольственные товары в Свердловской области составил 11,04% в октябре после 13,72% в сентябре. Рост урожая сахарной свеклы по сравнению с 2021 годом привел к увеличению предложения сахара на внутреннем рынке. В результате замедлился годовой рост цен и на сахар, и на кондитерские изделия, для производства которых он является основным ингредиентом. «Цены на мясные и молочные продукты снизились благодаря сокращению затрат сельхозорганизаций на корма для скота и птицы из-за рекордного урожая зерна и мер по ограничению экспорта сои и соевого шрота, которые являются важнейшими компонентами кормов»,— добавили в Центробанке.

Впрочем, уральские молочники не так позитивно оценивают сложившуюся в этом году ситуацию в отрасли. Опрошенные предприятия пожаловались на серьезное удорожание сырья и упаковки, на логистические сложности и необходимость тратить деньги на маркировку. По словам гендиректора АО «Серовский городской молочный завод» Яны Володарской, сырье подорожало на 35%, при том что сети стараются не повышать цены. «Не знаем, как бороться и жить дальше. Подорожало абсолютно все, даже скотч на 210%. Ситуация порой доходит до абсурда, когда вода стоит дороже молока»,— пожаловалась она, подчеркнув, что из-за непростой экономической ситуации индивидуальные предприниматели, с которыми ранее сотрудничали заводы, вынуждены были закрыться.

Не меньше проблем доставляет маркировка, на которую предприятие за девять месяцев потратило около 6 млн руб. «Молочная промышленность — низкомаржинальная. Мы не можем продавать молоко по 100 руб. При этом господдержки для молочников, в отличие от производителей хлеба, нет. Есть только поддержка сельхозпроизводителей (занимаются выпуском молока), у которых подорожали корма и добавки»,— резюмировала госпожа Володарская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на рост объемов урожая, производители пищевых продуктов испытывают трудности из-за удорожания сырья.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Несмотря на рост объемов урожая, производители пищевых продуктов испытывают трудности из-за удорожания сырья.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Гендиректор ООО «Молочный кит» («Три коровы два кота», «Наша Маша», «Полевское») Игорь Пехотин перечисляет аналогичные проблемы, упоминая и смену логистических цепочек, и удорожание упаковки и расходных материалов, но отмечает, что хоть переработчики «пересытились» проблемами в этом году, но сохранили ассортимент выпускаемой продукции. «Никакой катастрофы нет, это же все уже произошло. Это было заметнее, когда курс скакал, а сейчас уже третий месяц есть определенная стабилизация. Все уже приспособились, нашли каналы. Урожай в этом году был хороший, возможно, цены на сырье снизятся»,— добавил господин Пехотин.

По мнению Максима Марамыгина, на продовольственный рынок влияют «неочевидные» импортные составляющие, которые пока еще не восполнены. «С той же рыбой, например, которую выращивают под Екатеринбургом. Кажется, что все свое, но мальки и корм завозные. Эффективных и качественных аналогов зарубежным кормам у нас пока не придумали. Получается, что рыба своя, а вырастить ее невозможно. Это не значит, что мы плохие, просто мы не занимались этим никогда»,— пояснил он.

По прогнозам министерства экономики и территориального развития Свердловской области, при развитии сельского хозяйства с сохранением текущих тенденций в 2025 году объем сельхозпродукции составит 127,2 млрд руб. При увеличении объемов господдержки и наличии благоприятных погодных условий объем продукции в 2025 году составит 130,2 млрд руб., что на 5,7% выше 2021 года.

Промышленность столкнулась с санкциями

Согласно данным Свердловскстата, индекс промышленного производства Свердловской области в январе — октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 98,1%: добыча полезных ископаемых уменьшилась на 0,2%, обрабатывающее производство — на 2,2%. К наиболее пострадавшим отраслям промышленности аналитики относят машиностроение, фармацевтику и производство электрооборудования. «Причина очень прозрачна — отсутствие отечественных аналогов в данных отраслях и трудоемкий длительный процесс производства или поиска альтернативных поставщиков необходимых компонентов»,— пояснила аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

По прогнозам минэкономики региона, к 2025 году индекс промышленного производства практически достигнет показателей 2021 года. Рост будет идти за счет реализации инвестпроектов. Среди них: модернизация и реконструкция объектов на площадке «ВСМПО-Ависма», налаживание производства по изготовлению железнодорожных колес в ОЭЗ «Титановая долина» (Верхняя Салда) компании «Аллегро», реконструкция третьей очереди цеха электролиза меди «Уралэлектромеди», а также увеличение мощностей и развитие валкового производства на Уралмашзаводе.

«Промышленности и экономике помогает программа импортозамещения и внутренний спрос, благодаря которым производители могут замещать выбывших зарубежных конкурентов и наращивать производство. Ожидается, что в 2023 году вырастет число новых предприятий, которые с большей уверенностью захотят выйти в рынок на замену ушедших иностранных компаний. При этом увеличится развитие отношений с Востоком, что привлечет новые инвестиции и сформирует экспортных спрос»,— добавила Наталия Пырьева.

В связи с началом СВО востребованность уральских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) возросла. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, гособоронзаказ в 2023 году увеличится в 1,5 раза, что позволит обеспечить войска вооружением и техникой на уровне 97%.

«В настоящее время по поручению правительства РФ концерн “Уралвагонзавод” круглосуточно работает над выполнением государственного оборонного заказа, объемы которого кратно увеличились. Производство железнодорожной продукции продолжается, но в безусловном приоритете — поставка бронетехники в войска»,— подчеркнули в пресс-службе Уралвагонзавода (УВЗ, входит в «Ростех»).

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава

Из-за увеличения гособоронзаказа некоторые свердловские предприятия ОПК нанимают новых специалистов и переводят действующих на сверхурочную работу. Для развития кадрового потенциала среди сотрудников оборонных предприятий проводятся конкурсы, победители которых получают денежные призы. «Оборонная промышленность во многом определяет стабильное социально-экономическое и промышленное развитие региона, стимулирует его инновационный и технологический рост. В Свердловской области свыше ста предприятий и организаций ОПК, а общая численность работников комплекса соотносима с населением крупного уральского города»,— отметил губернатор Евгений Куйвашев.

По мнению Максима Марамыгина, в России «опять начали строить государственно ориентированную экономику». «Не буду говорить, что это очень хорошо, но для кризисной ситуации это нормально. Из-за закрытых границ денежная масса, которая вливается в экономику, остается внутри и при грамотном государственном регулировании и использовании формирует внутренний инвестиционный ресурс, который может быть направлен на развитие экономики,— отметил эксперт.— Самое главное, чтобы потом границы снова были открыты, и государство, оставив за собой только ключевые отрасли, например, оборонку и космос, впустило в экономику бизнес. Тогда у нас будут неплохие темпы развития».

Диана Сунагатуллина