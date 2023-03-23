НБКИ: размер среднего потребкредита в Нижегородской области вырос на 12% в феврале

В Нижегородской области средний размер потребительского кредита в феврале достиг 253,7 тыс. руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За месяц показатель увеличился на 11,8%, за год – на 4,9%. Выдача займов в регионе с января сократилась на 3,8%, до 17,9 тыс. шт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В России размер среднего потребкредита увеличился на 16% за месяц и 12% за год и составил 294,2 тыс. руб. Наиболее серьезный рост показателя по сравнению с январем показали Тульская (+30,3%, до 305,2 тыс. руб.), Омская (+24,9%, до 296,5 тыс. руб.) и Саратовская (+23,8%, до 251,2 тыс. руб.) области.

Елена Ковалева