НБКИ: выдача потребкредитов в Нижегородской области сократилась на 20% в феврале

В феврале банки выдали жителям Нижегородской области 17,9 тыс. потребительских кредитов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель уменьшился на 3,8% за месяц и на 19,7% за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В России выдача потребкредитов сокращается третий месяц подряд. В феврале жители получили 0,88 млн шт. займов (-4,1% к январю 2023 года, -29,8% к февралю 2022 года). Заметнее всего за месяц показатель уменьшился в Ставропольском крае (-11,1%, до 14,4 тыс. шт.), Волгоградской области (-9,1%, до 14,5 тыс. шт.) и Краснодарском крае (-8,2%, до 33,2 тыс. шт.).

Сокращение выдачи обусловлено тем, что на фоне общей неопределенности заемщики выбирают сберегательную модель финансового поведения, отметили в НБКИ.

Елена Ковалева