Мишустин начал выступать с отчетом о деятельности правительства в Госдуме

Премьер Михаил Мишустин начал доклад в Госдуме о работе правительства за 2022 год. Он обратил внимание, что властям пришлось работать в условиях «санкционного удара, равного по силе которому в новейшей истории не было».

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«Они (страны Запада.— "Ъ") пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами, нарушить экономические и хозяйственные связи. Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки, чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары, а заодно — выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу. Радикально снизить качество жизни»,— сказал господин Мишустин. Он напомнил, что были взорваны «Северные потоки», арестованы российские счета, заблокирована система международных расчетов.

Премьер сказал, что правительству приходилось «в штабном режиме работать над контрмерами, чтобы защитить людей». Он поблагодарил депутатов, сенаторов, губернаторов за совместную работу по преодолению последствий санкций.

Господин Мишустин считает, что «неизбежный в таких условиях» спад экономики оказался умеренным. По его словам, теперь международные организации прогнозируют российской экономике позитивную динамику по итогам 2023 года, а в 2024-м — рост выше, чем у развитых стран.

По оценке Росстата, в 2022 году ВВП России упал на 2,1%. Международный валютный фонд ожидал падения экономики на 8,5%, но по итогам года признал падение на 2,3%.

Об усилении позиций Михаила Мишустина — в материале «Ъ» «Премьер у аппарата».

Леонид Уварчев