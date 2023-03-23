AP: политику Джо Байдена поддерживает 38% американцев

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена снизился до 38% относительно февраля, следует из данных опроса Associated Press-NORC. Агентство уточняет, что показатели рейтинга опустились почти до самого низкого уровня за весь срок президентства господина Байдена на фоне инфляции в стране и банкротства крупного банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Из опроса 1081 человека, который провело Associated Press-NORC, следует, что рейтинг одобрения Джо Байдена падает второй месяц подряд. В марте деятельностью президента были удовлетворены 38% респондентов, в феврале — 45%, а в январе — 41%. Наименьшее одобрение среди американских граждан действующий президент США получил в июле 2022 года. Тогда работой господина Байдена были довольны 36% опрошенных.

Однако среди опрошенных, поддерживающих Демократическую партию, работу Джо Байдена одобряют 76%. При этом респонденты с демократическими взглядами моложе 45 лет относятся к господину Байдену менее положительно, чем те, кто старше 45 лет. 54% молодых опрошенных одобряют его работу в сфере экономики и 66% — работу в целом. При этом среди более взрослых сторонников эти показатели составляют 72% и 85% соответственно.

Рейтинги Джо Байдена начали падать после начала скандала, связанного с обнаружением секретных документов в аналитическом центре в Вашингтоне, где иногда работал господин Байден (будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы), а также в двух его резиденциях в штате Делавэр.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джо Байден пошел на снижение».

Милена Костерева