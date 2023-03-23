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Коммерсантъ FM
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Первая в мире ракета, напечатанная на 3D-принтере, не смогла достичь орбиты

В среду, 22 марта, американский стартап Relativity Space произвел запуск своей ракеты Terran 1, которую он позиционирует как «первую в мире ракету, напечатанную на 3D-принтере». Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 23:30 по местному времени, однако вскоре после запуска у ракеты начались проблемы с двигателем, и она не смогла выйти на орбиту. При этом в Relativity Space назвали первый полет «огромной победой», показавшей возможность запуска отпечатанной на 3D-принтере ракеты. Пока неизвестно, когда стартап планирует провести следующий запуск ракеты.

Фото: Relativity Space

Фото: Relativity Space

Relativity Space занимается разработкой ракет, большую часть деталей которых можно печатать на 3D-принтере, с 2015 года. Terran 1 — ракета длиной 33 м, 85% ее деталей, включая двигатели, изготовлены с помощью 3D-печати. Такая ракета производится всего за два месяца — в то время как по обычной технологии на ракету уходит около двух лет. В качестве топлива используется жидкий кислород и сжиженный природный газ. Грузоподъемность Terran 1 всего 1,25 т, она предназначена для вывода на орбиту легких спутников. Relativity Space также работает над более мощной многоразовой ракетой Terran R грузоподъемностью 20 т. Стоимость компании оценивается в $4,2 млрд, у нее уже есть контракты на запуск спутников на $1,7 млрд.

Изначально запуск Terran 1 был запланирован на начало марта, но он несколько раз откладывался из-за технических проблем и плохой погоды. В этот раз после того, как прогорело топливо в первой ступени ракеты и она отделилась, двигатель второй ступени отключился раньше срока, поэтому ракета не смогла достичь орбиты. Ранее генеральный директор Relativity Space Тим Эллис говорил, что будет рад, если ракету с первого раза удастся вывести на орбиту, однако и прохождение точки максимального аэродинамического сопротивления, так называемой MAX-Q, будет успехом. Эту точку, в которой на ракету оказывается максимальное давление, проходят примерно через 80 секунд после запуска — Terran 1 удалось ее пройти.

Яна Рождественская

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