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Коммерсантъ FM
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Ректор МФТИ сообщил об отмене встречи с Дмитрием Муратовым

Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов заявил об отмене встречи студентов вуза с главным редактором «Новой газеты», нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым. Поводом для этого стало «внешнее давление» на МФТИ в связи с анонсом мероприятия, которое было намечено на 28 марта.

Дмитрий Ливанов

Дмитрий Ливанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Ливанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Несмотря на большой интерес физтехов к общению с Дмитрием Андреевичем, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причем прежде всего со стороны людей, внешних по отношению к Физтеху»,— говорится в заявлении господина Ливанова, опубликованном на официальном сайте МФТИ.

Ректор вуза подчеркнул, что господин Муратов не признан Минюстом иностранным агентом, поэтому нет никаких юридических препятствий для организации в институте мероприятия с его участием. По словам Дмитрия Ливанова, встреча с главредом «Новой газеты» состоится, но сроки ее проведения пока неизвестны.

Сам Муратов подтвердил информацию об отмене встречи со студентами МФТИ, в качестве причины он назвал «омерзительную критику» со стороны националистов в адрес вуза. «Уровень нападок понятен — один из крайних националистов даже изложил тезисы моего "антипатриотического" выступления, которое я даже еще не написал»,— пояснил господин Муратов (цитата по Telegram-каналу «Новой газеты»).

Александр Кислов

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