Куратор автопрома в Смольном назначен главой бывшего завода Nissan в Петербурге

Генеральным директором бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге назначили Ивана Миронова. Ранее он занимал должность старшего советника президента АО «АвтоВАЗ», сообщили 23 марта в пресс-службе компании.

«Уверен, что профессиональные компетенции и опыт Ивана Викторовича обеспечат скорейшее восстановление производства автомобилей в Петербурге, а также задействование мощностей местных поставщиков для локализации автомобилей»,— отметил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Иван Миронов окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова, а также Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С 2011 по 2018 годы работал Минтрансе РФ, дослужившись до помощника министра и заместителя директора Административного департамента. Также работал советником генерального директора «Группы ЛСР».

Господин Миронов с 2019 по 2022 год возглавлял аппарат Максима Соколова, который на тот момент являлся вице-губернатором Петербурга. Руководителем «АвтоВАЗа» последнего назначили почти год назад, тогда же Иван Миронов перешел на должность старшего советника президента автоконцерна. В течение этого времени курировал интеграцию производственной площадки в Петербурге в периметр компании.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что сотрудники автозавода Nissan в Петербурге могут лишиться подработки на время простоя.

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