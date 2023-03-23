В Челябинской области утвердили новый перечень специальных мест для митингов

Правительство Челябинской области приняло новое постановление о специальных местах для проведения публичных мероприятий на территории городов и сел. В Челябинске осталось два гайд-парка на окраине – на парковке у ледовой арены «Трактор» в Курчатовском районе и в парке имени Тищенко в Металлургическом районе. Документ от 22 марта, подписанный исполняющим обязанности председателя правительства региона Виктором Маминым, опубликован 23 марта на портале правовой информации.

Всего в постановлении определено 197 специальных площадок для собраний, пикетов и митингов в 148 населенных пунктах. В ряде городов гайд-парков больше, чем в региональном центре с миллионным населении. Например, в Троицке, где живет около 70 тыс. человек, семь площадок, в Снежинске (50 тыс.) и Озерске (76 тыс.) – по четыре. По три гайд-парка определили в Златоусте (161 тыс.), Карабаше (10,5 тыс.), Южноуральске (37,5 тыс.) и Чебаркуле (44,5 тыс.). Во многих селах, как и в Челябинске, два специальных места для митингов. Во втором по населению городе области – Магнитогорске, где живут более 410 тыс. человек, всего одна площадка на окраине города – у памятника первой палатке.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 20 марта правительство Челябинской области признало утратившими силу восемь постановлений, которые касаются перечня специальным мест для митингов, ликвидировав таким образом все гайд-парки. Этому предшествовало решение кассационного суда по иску группы общественников о незаконности исключения из списка трех площадок в центре Челябинска. По мнению одного из истцов Ярослава Щербакова, действия правительства области по отмене перечня мест для митингов на территории всего региона является прямым нарушением закона, вызванным нежеланием исполнять решения суда.