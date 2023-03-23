В Саратовской области завели дело о мошенничестве при передаче в частную собственность острова в Шумейке

Прокуратура Саратовской области проверила исполнение режима использования земель водного фонда. Надзорный орган выявил факт незаконной передачи острова в селе Шумейка Энгельсского района в частную собственность. Завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, в ходе проверки установлено, что незаконно сформированный в акватории водного объекта земельный участок площадью 45 га находился во владении некого гражданина. Сейчас его уже вернули в госсобственность.

«Указанный земельный участок образован из участка, который имел площадь 162 га и был отображен на плане кадастрового квартала с. Шумейка как остров, а также включен в перечень ранее учтенных участков, отнесенных к категории земель водного фонда. Земельный участок являлся собственностью Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Прокуратура передала материалы проверки в орган предварительного расследования, где завели дело о мошенничестве. Ход и результаты расследования надзорный орган региона взял на свой контроль.

Дарья Васенина