В Энгельсском районе в госсобственность возвращен остров в селе Шумейка

В Саратовской области после вмешательства прокуратуры более 45 га земель водного фонда возвращены в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в собственности гражданина находится участок с островом площадью более 45 га в селе Шумейка Энгельсского района. Участок был незаконно сформирован в границах акватории водного объекта, сообщает прокуратура.

Территория была образован из участка площадью 162 га и отображалась на плане кадастрового квартала села Шумейка как остров, была включена в перечень ранее учтенных участков, отнесенных к категории земель водного фонда.

Ряд сделок, в том числе с участием органов местного самоуправления Энгельсского МО, привел к выбытию участка в собственность физического лица.

По решению суда участок водного фонда истребован из незаконного владения.

Марина Ковалева