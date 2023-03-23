Гостиничная сеть Vertical выходит на рынок Португалии

Компания Vertical Hospitality (зарегистрирована в Дубае, входит в Becar Asset Management) планирует построить в Португалии два отеля: трехзвездочный коливинг You&Co и четырехзвездочный lifestyle-отель We&I. Общий объем инвестиций, которые компания планирует привлечь у партнеров из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, составит $25 млн: $10 млн в коливинг и $15 млн в отель. Управляющим партнером по развитию новых проектов назначен Дмитрий Москаленко, президент российского совета торговых центров.

Отмечается, что оба проекта нацелены на аудиорию digital nomads — «цифровых кочевников» и соответствуют передовым трендам гостиничной отрасли: микроливинг, digital и community. Компания планирует реализовать объекты в кондо-формате, поэтому частные инвесторы смогут приобрести юниты в этих объектах и получать доход от сдачи номеров в аренду.

По мнению основателя бренда Vertical и президента Becar Asset Management Александра Шарапова, Португалия является одним из наиболее привлекательных направлений для специалистов IT-сферы и онлайн-работников. «Коливинги пользуются в регионе успехом, а инвестиции в их создание могут приносить до 20% годовых, поэтому Vertical Hospitality видит большие перспективы развития в этом регионе»,— комментирует господин Шарапов.

В конце февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что гостиничная сеть Vertical Hospitality построит в Дубае еще один коливинг два четырехзвездных отеля. В ближайшие пять лет в планах компании открыть еще 30 объектов размещения в странах СНГ, в Азии и на Кипре. Отели планируется открывать в том числе по франшизе.

Подробнее – в материале «Ъ-СПб» «Becar дает Дубая».

Надежда Ярмула

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте