Первый троллейбус с автономным ходом завезли в Екатеринбург

В Екатеринбург завезли первый троллейбус с автономным ходом, произведенный белорусским предприятием BKM HOLDING («Белкоммунмаш»), сообщил e1.ru. Троллейбус доставили сегодня утром в Октябрьское депо на Щорса. Напомним, изначально первую партию транспорта от белорусского производителя должны были поставить в декабре прошлого года, но тогда из-за введения санкции в отношении подрядчика поставку перенесли.

Всего до конца года город получит 50 машин. Планируется, что большая часть троллейбусов поступит к 300-летию Екатеринбурга, празднование которого запланировано на август 2023 года. На обновление троллейбусного парка Екатеринбурга из федерального бюджета выделили 1 млрд руб. Дополнительные средства в размере 450 млн руб. выделили из областного и муниципального бюджетов.

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Диана Сунагатуллина