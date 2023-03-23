Главреж НОВАТа назначен и. о. ректора Новосибирской консерватории

Главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев возглавит и Новосибирскую государственную консерваторию им. Глинки в статусе и. о. ректора. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Кроме того, художественный руководитель и главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский станет по совместительству заведующим кафедрой дирижирования консерватории. По словам министра, эти кадровые решения «восстанавливают историческую преемственность во взаимодействии между консерваторией и НОВАТом».

«Среди главных задач нового руководства – сохранение уникального преподавательского коллектива, восстановление качества и авторитета традиционного образования в сфере искусств, известного и востребованного по всему миру»,– отметила госпожа Любимова.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Жанна Лавелина, работавшая ректором консерватории с октября 2018 года, подписала приказ об увольнении 22 марта.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский