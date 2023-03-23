С поста ректора единственной в Сибири консерватории ушла Жанна Лавелина

Жанна Лавелина покинула пост ректора Новосибирской консерватории, который занимала с октября 2018 года. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в самом учреждении, Жанна Лавелина подписала приказ об увольнении 22 марта. Сегодня сотрудникам консерватории будет представлен новый ректор, имя которого в Минкульте РФ пока не сообщают.

19 марта Новосибирскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки посетили с рабочим визитом заместитель Министра культуры РФ Надежда Преподобная, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков, а также глава госинспекции Новосибирской области по охране объектов культурного наследия Елена Макавчик.

Делегация осмотрела учебный корпус консерватории, а также большой концертный зал, ремонт которого начался в 2019 году. Работы должны были завершиться в 2021 году. Позже стало известно, что ремонт потратят 699 млн руб. Жанна Лавелина комментировала в марте 2023 года, что окончание ремонта большого зала, планируется к сентябрю 2023 года

Новосибирская консерватория, основанная в 1956 году, стала первым музыкальным высшим учебным заведением в Сибири и до сих пор остается единственной консерваторией за Уралом. Учредителем консерватории является правительство России. Полномочия учредителя осуществляет Министерство культуры РФ.

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Лолита Белова