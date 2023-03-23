В работе алтайского омбудсмена 16 обращений о пропавших без вести или попавших в плен в ходе СВО жителей края

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин ведет работу по 16 обращениям о пропавших без вести или попавших в плен в ходе СВО жителях региона. Об этом говорится в докладе омбудсмена о его деятельности в 2022 году.

Доклад опубликован на сайте законодательного собрания края. Региональный парламент планирует заслушать его на сессии 30 марта.

По данным уполномоченного, всего в его адрес с начала СВО поступило 26 обращений с просьбой оказать содействие в поиске пропавших без вести в районах боевых действий и возвращении пленных. «По имеющимся данным, вернулись из плена четверо наших парней. Но, к сожалению, не по всем обращениям получены положительные результаты. Пятеро разыскиваемых как пропавших без вести погибли»,– говорится в документе.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», уполномоченные по правам человека в ряде сибирских регионов в своих докладах по итогам работы в 2022 году отметили трудности при возвращении ошибочно мобилизованных военнослужащих из-за отсутствия четкого порядка отмены таких решений муниципальных призывных комиссий.

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Валерий Лавский