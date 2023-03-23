На ремонт сетей водоснабжения Казани потратят 340 млн рублей

В Казани ремонт сетей водоснабжения в 2023-24 годах обойдется в 340 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Всего планируется отремонтировать 17 объектов. В частности, на реконструкцию участка водопровода от водозабора «Мирный» до улицы Черноозерской/Рубежной потратят 62 млн руб., на ремонт двух водоводов от насосной станции Волжского водозабора до водовода в районе улицы Боевой — 47 млн руб., а на ремонт водовода от водозабора «Азино» до ул. Каспийской, 33 — 45 млн рублей.

Большую часть объектов нужно будет сдать до конца этого года, максимальный срок сдачи — до конца октября следующего года.

"Ъ-Казань"