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На территории старого аэропорта в Ростове будет построен паралимпийский комплекс

В Ростове-на-Дону появится новый паралимпийский комплекс. Его возведут на территории старого аэропорта. Такое поручение дал губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания правительства 22 марта.

С предложением о реализации проекта выступил глава министерства физической культуры и спорта Самвел Аракелян. Он отметил, что новый объект должен появиться взамен комплекса на ул. Вятской.

«Прошу вас разрешить включить в протокол такое поручение минстрою области», – обратился глава министерства к губернатору.

Василий Голубев велел внести пункт в список поручений, и отметил, что при предложении возведения объектов на территории старого аэропорта важно сразу предусматривать источники финансирования для таких проектов.

Ранее сообщалось, что в районе старого аэропорта появится три новых спорткомплекса общей стоимостью 500 млн руб.

Анастасия Назарова

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