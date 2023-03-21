Три спорткомплекса за 500 млн рублей построят на территории старого аэропорта в Ростове

В 2023-2025 году министерство по физической культуре и спорту Ростовской области планирует разместить на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону три новых спортивных комплекса. Об этом сообщается в докладе главы министерства Самвела Аракеляна, который будет зачитан на заседании правительства региона 22 марта.

Для реализации проектов министерство планирует привлечь частных инвесторов. В перечень объектов, готовящихся к возведению спортивно-тренировочный центр по единоборствам и игровым видам спорта с трибунами на 1500 мест и два спортивных комплекса с залами спортивной борьбы, самбо и дзюдо.

Анастасия Назарова