Воронежский «Павловск неруд» обжалует отказ в принуждении «Трансстроймеханизации» к бесплатному ремонту дороги

В 19-й арбитражный апелляционный суд поступила жалоба крупнейшего в Европе производителя гранитного щебня АО «Павловск неруд» (находится в Павловске Воронежской области, входит в Национальную нерудную компанию) на отказ первой инстанции удовлетворить иск к ООО «Трансстроймеханизация» (входит в ГК « Нацпроектстрой», совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга). «Павловск неруд» с осени 2021 года требовал от оппонента «безвозмездного устранения недостатков работ» по ремонту 5 км подъезда от трассы М-4 «Дон» до железнодорожного переезда у конторы горного цеха павловского предприятия.

Истец заявлял, что дорожная компания допустила ряд «дефектов», в частности якобы на дорожном покрытии были оставлены колеи, ямы и наплывы, что привело к частичному разрушению дороги. Арбитражный суд Воронежской области не согласился с доводами «Павловск неруда» и отказал ему в иске, посчитав, что истец не смог привести доказательств появления дефектов именно вследствие некачественного выполнения подрядчиком работ. «Трансстроймеханизация» при этом, по мнению суда, «не несет ответственности за недостатки», которые могли образоваться в процессе эксплуатации автодороги. Апелляционная жалоба «Павловск неруда», согласно картотеке суда, пока не принята к производству.

В материалах дела ранее пояснялось, что «Трансстроймеханизация» брала у «Павловск неруда» в аренду земельный участок с дорогой во время строительства платного обхода Лосева и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области. Истец заявлял, что за время аренды дорога была разрушена, а восстановительный ремонт был некачественным.

«Трансстроймеханизация» известна в Воронежской области получением крупных подрядов на строительство и реконструкцию дорог. Один из недавних проектов компании в регионе — обход Боброва. Он строился в рамках регионального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста», предусмотренного комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Объем бюджетных вложений составил 5 млрд руб. Обход был открыт в апреле 2021 года.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова