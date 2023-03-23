Экс-глава ГИБДД в Новосибирской области Сергей Штельмах вошел в руководство «МТЗ-Сибирь»

Бывший руководитель управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах стал первым заместителем гендиректора в компании «МТЗ-Сибирь» – официальном дистрибьюторе Минского тракторного завода в Сибири и на Дальнем Востоке. Информация об этом содержится на сайте предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Канин Фото: Кирилл Канин

Как сообщалось, господин Штельмах, который руководил областной автоинспекцией 12 лет, в 2018 году был отправлен в отставку по компрометирующим основаниям. Он подал иск к МВД, в котором просил заменить формулировку с «за совершение порочащего проступка» на «в связи с выслугой лет, дающей право на пенсию», но суд отклонил требования экс-главы регионального УГИБДД.

С 2018 года СКР дважды возбуждал в отношении господина Штельмаха уголовные дела о превышении должностных полномочий, но оба раза закрыл их «за отсутствием в его действиях состава преступления».

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Дарья Решетникова