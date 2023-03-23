За год Адыгея на строительство жилья направила более 35 млрд рублей

За 2022 год в Адыгее на строительство и благоустройство направили 35,3 млрд руб. Всего в эксплуатацию ввели 470 тыс. кв. м жилья, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в отчете о работе кабмина республики за 2022 год.

Адыгея уже перевыполнила общероссийский показатель в 0,8 кв. м по вводу жилья на одного человека, который нужно достичь до 2030 года. В прошлом году в регионе этот показатель достиг 1 кв. м на человека. В этом году планируют ввести еще не менее 500 тыс. кв. м жилья. Кроме того, планируется увеличить объемы вводимого жилья в рамках комплексного развития территорий.

«Механизм направлен на создание всей необходимой инфраструктуры в новых микрорайонах. Уже заключены договоры на комплексное развитие пяти территорий: трех — в Майкопе и двух в Тахтамукайском районе. Проекты предусматривают в том числе строительство многоквартирного жилья, что позволит ввести в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья»,— говорится в отчете.

В 2021 году власти Адыгеи взялись досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года. В прошлом году показатель перевыполнили, расселив почти 8 тыс. кв. м. В результате в Адыгее полностью ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. После этой даты в регионе были признаны аварийными 37 тыс. кв. м. Их расселение планируется начать с 2024 года.

В прошлом году в Адыгее провели капремонт 178 домов, в которых проживают 9,6 тыс. семей. Кроме того, условия проживания улучшили для 60 детей-сирот и 182 молодых семей, которые получили соответствующие соцвыплаты.

В прошлом году было благоустроено 32 дворовые и 22 общественные территории. За последние пять лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на благоустройство территорий направили более 1,5 млрд руб. За счет этих средств было благоустроено 276 территорий. В этом году планируется выполнить работы на еще 30 дворовых и 10 общественных территориях.

Татьяна Ручкина

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