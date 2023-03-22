Депутаты поискали прошлое в настоящем

Госдума в среду единогласно приняла заявление «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Как подчеркнул председатель комитета Думы по обороне Андрей Картаполов, в отношении советских граждан было совершено преступление, аналогичное холокосту и геноциду армян в 1915 году, и западные страны должны это понять. При этом депутаты поспорили о том, нужно ли в тексте выделять русский народ как самый угнетаемый нацистами. Дискуссию вызвал и перечень стран, виновных в военных преступлениях против народов СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (слева) и председатель комитета ГД России по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (слева) и председатель комитета ГД России по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инициаторами проекта заявления выступили комитеты по международным делам и по обороне. В документе говорится, что Дума считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе Великой Отечественной войны властями Германии, «ее вооруженными силами, включая войска СС, их пособниками — вооруженными подразделениями, сформированными на территориях Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и других государств, отдельными добровольцами из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии, а также предателями из числа жителей оккупированных территорий, присягнувших на верность гитлеровскому режиму». В решениях российских судов эти деяния квалифицируются как «геноцид национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР,— народов Советского Союза», напоминается в заявлении.

Общие потери СССР в Великой Отечественной войне оцениваются в 25 – 27 млн человек, из которых на гражданское население в зоне оккупации приходится 13,7 млн человек.

Одновременно депутаты критикуют нынешние власти Германии за «попытки продвигать ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР» и принятие в 2022 году «антиисторического русофобского акта» — резолюции о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах «геноцидом украинского народа». Не забыли авторы и о нынешних событиях на Украине, возложив ответственность за ухудшение военно-политической обстановки «в зоне конфликта и на Евразийском континенте в целом» не только на «марионеточный киевский режим», но и «на тех, кто снабжает его смертоносным оружием», то есть «коллективный Запад во главе с США».

Выступая с докладом, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) сообщил, что с просьбой принять такое заявление к депутатам обратились ведущие историки, впоследствии поучаствовавшие в работе над документом.

А председатель комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») обрушился на коллег, которые переговаривались во время выступления господина Слуцкого по столь важному вопросу: «Есть парламентская дисциплина, но есть еще и дисциплина совести!» «Если принять во внимание, что в западной юриспруденции распространено прецедентное право — вот холокост, геноцид армян тот же самый,— то уничтожение советских военнопленных и мирного населения СССР, без сомнения, являлось актом геноцида»,— разъяснил он смысл заявления. По сути документа у депутатов возражений не было, а вот по некоторым деталям вопросы возникли.

Так, Михаилу Делягину из «Справедливой России — За правду» не понравилось, что пособников фашизма в тексте называют хорошим словом «добровольцы». «Может, мы найдем какой-нибудь синоним типа инициативника или подонка?» — предложил депутат. Еще он призвал упомянуть Эстонию, Украину и Польшу в числе стран, чьи военные формирования помогали фашистам. Леонид Слуцкий согласился, что слово «добровольцы» в негативной коннотации «режет глаз», но пояснил, что именно так их называли в исторических книгах. Он также напомнил коллеге, что Украина и Эстония были в то время в составе СССР, но согласился добавить к пособникам Польшу.

Сергей Обухов (КПРФ) выразил мнение, что в заявлении должна быть фраза «русский народ как наиболее пострадавший от геноцида», а сам геноцид нужно обозначить термином «плаха».

«Термин "плаха" или "дыба" они просто не поймут,— не согласился Андрей Картаполов.— Надо их бить их же оружием, это они придумали слово "геноцид"». На это первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев тут же возразил, что «мы должны навязывать свой язык».

Анатолий Грешневиков (СРЗП), в свою очередь, предложил перечислить все народы, в отношении которых осуществлялся геноцид. Господин Картаполов парировал, что это «практически уберет смысл документа». «Их убивали, резали, жгли, насиловали как граждан Советского Союза, а не как украинцев, белорусов, дагестанцев, евреев и татар, поймите это!» — эмоционально разъяснил глава комитета по обороне.

Наконец, Константин Затулин (ЕР) обнаружил ошибку в названии документа: «Так не говорят — геноцид Германией. Надо говорить "со стороны Германии"».

Заодно он поддержал коммунистов в том, что русский народ пострадал больше всех. «Логичнее сказать: геноцид русского и других народов Советского Союза»,— предложил депутат. Леонид Слуцкий заверил, что совещался с лингвистами, а Андрей Картаполов призвал коллег оставить перфекционизм, чтобы «не выплеснуть с мутной водой из документа ребенка». Глава комитета по обороне напомнил о цели заявления: «Мы должны заставить их признать геноцид. Вот если мы создадим прецедент, мы заставим их признать геноцид и сейчас». Он также объяснил, почему в заявлении не упоминается Япония: «Япония ни одного метра советской земли не оккупировала, убийствами мирного населения не занималась».

В итоге проект заявления единогласно поддержали 410 депутатов. Объявление результатов голосования они встретили стоя и с аплодисментами.

Ксения Веретенникова