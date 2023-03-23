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Коммерсантъ FM
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В Цюрихе в тестовом режиме легализуют марихуану

Сегодня, 22 марта, власти Цюриха сообщили, что с июля в городе будут в тестовом режиме легализованы продажа и употребление марихуаны. План такого эксперимента разрабатывается уже несколько лет, теперь он получил одобрение Министерства здравоохранения Швейцарии. В рамках эксперимента 2,1 тыс. жителей Цюриха смогут легально покупать и употреблять продукты с разным содержанием тетрагидроканнабинола — основного действующего вещества марихуаны. Участники эксперимента должны будут каждые полгода отвечать на вопросы о своих привычках употребления, состоянии здоровья и т. д.

Фото: Walter Bieri / AP

Фото: Walter Bieri / AP

Эти данные будут изучать Министерство здравоохранения Швейцарии и исследователи из Психиатрической клиники при Цюрихском университете. По итогам эксперимента, который продлится три с половиной года, они сделают выводы о влиянии его на здоровье людей, об экономическом значении такой меры и примут решение о том, стоит ли легализовывать марихуану в Швейцарии в целом. «Идея состоит в том, чтобы получить надежные доказательства на основе реальной практики, которые помогут выработать политическое решение по новым правилам регулирования марихуаны»,— считает глава проекта в министерстве здравоохранения Цюриха Барбара Бурри. По данным швейцарских властей, около 13 тыс. из 400 тыс. жителей Цюриха регулярно употребляют марихуану.

Марихуана легализована в нескольких штатах США, в Канаде, Уругвае, на Мальте и в некоторых других странах.

Яна Рождественская

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