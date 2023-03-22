«Пари НН» присудили техническое поражение в игре с «Торпедо»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза присудил нижегородскому «Пари НН» техническое поражение со счетом 0:3 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Торпедо». Соответствующее решение принято из-за участия в матче дисквалифицированного полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова, сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Пари НН»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Игроки «Пари НН»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Михайлов в текущем сезоне получил по две желтые карточки, выступая за «Зенит-2» во Второй лиге и за «Пари НН» в РПЛ. Футболист с четырьмя желтыми карточками должен был пропустить матч с «Торпедо» из-за автоматической дисквалификации.

В связи с участием Михайлова в матче, который прошел 19 марта и завершился ничьей — 1:1, «Торпедо» обратилось в КДК. «Пари НН» имеет право подать апелляцию, сообщил господин Григорьянц телеканалу. «В следующем матче Михайлов может играть. Автоматическая дисквалификация футболиста считается реализованной в этом матче»,— уточнил глава КДК.

После технического поражения «Пари НН» остается по итогам 20-го тура с 20 очками и занимает 13-е место. «Торпедо» занимает в РПЛ последнее, 16-е место с 8 очками.

Эрдни Кагалтынов