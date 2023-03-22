Шойгу наградил орденами Мужества летчиков Су-27 за перехват беспилотника США над Черным морем

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам истребителей Су-27, которые перехватили в Черном море американский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции»,— говорится в заявлении ведомства.

Госнаграды министр вручил в ходе заседания коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ. Сергей Шойгу также вручил медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе военной операции, добавила пресс-служба.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море 14 марта. В Пентагоне говорили, что крушение произошло из-за маневра российского истребителя Су-27. В Минобороны России заявляли, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море. 16 марта США обнародовали видео с беспилотником и российскими Су-27. В описании к видео утверждается, что Су-27 сбросили топливо и нанесли удар по винту MQ-9, в результате чего США пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

Подробнее о реакции обеих партий США на инцидент с падением беспилотника — в публикации «Ъ» «Черное море их связало».

Эрдни Кагалтынов