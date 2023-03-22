«Неометрия» завершила строительство ЖК «Фрукты» на федеральной территории Сириус

Федеральный девелопер «Неометрия» полностью завершил строительство ЖК «Фрукты». 16 марта застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов третьей очереди («Черничный», «Лимонный» и «Апельсиновый»). С 20 марта девелопер приступил к выдаче ключей жителям.



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«Фрукты» — это современный жилой комплекс, состоящий из девяти 12-этажных домов комфорт-класса. Общая площадь всех объектов ЖК — 136 708 кв. м. Площадь земельного участка — 9,5 га. Проект рассчитан на 1895 семей. Реализация осуществлялась в соответствии с 214-ФЗ.

ЖК «Фрукты» расположен рядом с Олимпийским парком на первой в России федеральной территории Сириус. Это самостоятельный административный регион, созданный для развития науки и высокотехнологичного бизнеса. Жители комплекса могут пользоваться всей инфраструктурой федеральной территории. В шаговой доступности от ЖК находятся Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк. В настоящий момент на федеральной территории строится уникальный концертный комплекс мирового уровня, налогов которому нет в России.

В ближайших перспективах — создание медицинского кластера, университетского кампуса, кластера технологий с социальной инфраструктурой и технико-внедренческой зоной для резидентов и партнеров «Сириуса».

Кроме того, рядом с жилым комплексом расположены лучшие пляжи города, школы, детские сады, поликлиники, фитнес-центры и рестораны. Выгодное расположение ЖК «Фрукты» позволяет экономить время на дорогу. Так, до ЖД вокзала – 20 минут, до международного аэропорта Сочи – 25 минут, до курортов Красной поляны – 40 минут.

Жилой комплекс оснащен системой «безопасный двор» с круглосуточным видеонаблюдением и отображением «слепых зон», автоматизированными доступами в подъезды и на придомовую территорию. Кроме того, дворовое пространство ЖК «Фрукты» спроектировано без сквозных проездов, а также закрыто от посторонних машин и случайных прохожих. При этом по периметру комплекса девелопер предусмотрел просторные удобные места для парковки автомобилей.

Для максимального комфорта жителей на первых этажах расположены специальные помещения для хранения средств индивидуальной мобильности с доступом по магнитному ключу, который есть только у собственников квартир. Здесь можно оставить велосипеды, скутеры, детские коляски и др. Также застройщик позаботился и о владельцах домашних животных. Благодаря удобным лапомойкам в чистоте сохраняется не только подъезд, но и квартира.

Функциональные зеленые пространства для отдыха и активного времяпрепровождения всей семьей занимают более половины территории: здесь есть прогулочные аллеи, уютные беседки, зоны для организации личного сада. Также во дворе высажены 200 деревьев и 800 кустарников, в том числе магнолии и пальмы.

Спортивные и игровые площадки на территории комплекса выполнены из экологичных и безопасных материалов, которые разработаны специально для детей разных возрастов — от малышей до подростков: песочницы, встроенные батуты, горки, качели, канатные комплексы. Игровые площадки спроектированы одним из ведущих отечественных производителей детского оборудования — компанией «Тайга».

«ЖК "Фрукты" идеально подходит для тех, кто ценит собственное время, привык вести активный образ жизни и при этом наслаждаться неповторимой природой черноморского побережья — из окон открываются прекрасные виды на море и горы. Внутренняя территория с уникальной концепцией озеленения и развитой инфраструктурой является гармоничным продолжением настроения, которое задает окружающий природный рельеф»,— отметила коммерческий директор федерального девелопера Ольга Нарт.

ЖК «Фрукты» многократно отмечен престижными отраслевыми наградами. Так, в 2021 году проект победил в номинации «Лучший строящийся ЖК комфорт-класса в ЮФО» премии Urban Awards. В 2021 и 2022 годах жилой комплекс стал призером федерального конкурса новостроек ТОП ЖК. В ноябре 2022 года ЖК занял первое место в общероссийском рейтинге «ТОП жилых комплексов» в Сочи, получив наивысшую оценку от Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). В 2023 году ЖК «Фрукты» взял бронзу премии ТОП ЖК в номинации «Лучший ЖК Краснодарского края».

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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Застройщик: ООО СЗ «Югстрой Регион». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. neometria.ru