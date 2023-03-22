Кладбище под Екатеринбургом, где хоронят бойцов ЧВК «Вагнер», выросло за неделю

За неделю на Северном кладбище Березовского, где хоронят бойцов ЧВК «Вагнер», появилось 14 новых захоронений, сообщает местная газета «Золотая горка». Так, если 16 марта журналисты насчитали около 70 могил, то сейчас их 84. При этом еще подготовлено около десяти могил.

Рядом сектором, где находятся захоронения, появилась табличка «Аллея Славы памяти воинов ЧВК "Вагнер", участников военных операций, отдавших жизнь за Россию».

Напомним, о том, что на Северном кладбище хоронят бойцов ЧВК «Вагнер», рассказал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Он пояснял, что на кладбище локально захоронены те бойцы, которые проживали в Екатеринбурге или окрестностях и чьих родственников либо не удалось оперативно найти, либо они не в состоянии организовать похороны.

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