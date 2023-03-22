Блогер Блиновская отрицает информацию о проверках полиции после жалоб на ее «марафоны»

Блогер Елена Блиновская отрицает информацию о том, что полиция проводит в ее отношении проверки после жалоб участниц ее авторских «марафонов». Данные о том, что ей могут грозить проблемы с налоговыми органами, госпожа Блиновская также не подтвердила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — фейк... Я на отдыхе, скоро вернусь домой»,— написала госпожа Блиновская в Telegram-канале. По ее словам, сейчас она находится в Японии.

О том, что полиция проводит проверку в отношении госпожи Блиновской, со ссылкой на источники сегодня, 22 марта, утром сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, на блогера пожаловались участницы ее «марафонов», которые сочли, что их обманули. Помимо этого, авторы публикации сообщили, что неназванные общественники попросили Генпрокуратуру проверить наличие в бизнесе госпожи Блиновской фактов уклонения от уплаты налогов.

Позднее сама блогер заявила каналу, что, в отличие от «всех остальных блогеров», которых подозревают в уклонении от налогов, платит НДС, потому проблемы с налоговыми структурами ей не грозят. Госпожа Блиновская также добавила, что под ее руководством работает «огромная команда юристов и бухгалтеров», которые занимаются соответствующими вопросами.

Елена Блиновская — блогер, создатель «Марафона желаний» — тренинга личностного роста, который, по утверждению авторов, может «помочь людям реализовывать свои мечты». По информации Forbes, прибыль Блиновской от реализации «марафонов» в 2020 году превысила 200 млн руб.

Накануне, 21 марта, СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в отношении блогера Александры Митрошиной. 7 марта аналогичное дело возбудили против блогеров Валерии и Артема Чекалиных.

Григорий Лейба