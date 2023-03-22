ЗакС Петербурга утвердил снос исторических зданий для строительства инфраструктурных проектов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 22 марта одобрили в третьем чтении корректировку зон охраны объектов культурного наследия. Теперь будет возможно снести ряд исторических зданий ради инфраструктурных и социальных проектов, передает корреспондент «Ъ-СПб».

За поправки к городскому закону «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия» проголосовали 36 депутатов из 50. Двое парламентариев выступили против, еще шесть человек воздержались.

Согласно новой редакции закона, теперь возможен демонтаж без восстановления девяти исторических зданий на Лиговском проспекте. Там появится пассажирский терминал высокоскоростной железнодорожной магистрали. Кроме того, к сносу утверждено восемь зданий на проспекте Обуховской Обороны, в том числе школа, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. На этом месте появится Большой Смоленский мост через Неву и участок магистрали скоростного движения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга подтвердили планы по сносу школы Ольги Берггольц ради нового Большого Смоленского моста. Заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов отметил, что в городе планируют демонтировать 200 исторических домов, в том числе более 20 на Лиговском проспекте и восемь на проспекте Обуховской обороны.

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