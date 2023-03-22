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Жители Удмуртии взяли больше 10 тысяч потребительских кредитов в феврале

В феврале жители Удмуртии взяли почти 10,2 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 0,5% больше показателя за январь, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 28 месте в рейтинге 30 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По России количество выданных потребительских кредитов составило 0,88 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,1%. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2022 года их число снизилось на 29,8%.

«Выдача потребительских кредитов сокращается третий месяц подряд. В целом, на фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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