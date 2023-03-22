ЗакС Петербурга в третьем чтении принял закон об обезличенных декларациях об имуществе и доходах

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 22 марта в третьем чтении приняли законопроект о публикации собственных деклараций в обобщенном виде, передает корреспондент «Ъ-СПб»

Теперь в отчетах не будут указываться персональные данные, по которым можно идентифицировать доходы и имущество чиновника.

15 марта «Ъ-СПб» рассказывал, что депутаты ЗакСа Петербурга приняли во втором чтении подачу обезличенных деклараций об имуществе и доходах. Документ раскритиковала вице-спикер Марина Шишкина. По ее словам, члены фракции «Справедливая Россия – За правду» продолжат публиковать свои декларации открыто в социальных сетях. С таким же заявлением выступил глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов.

Напомним, что президент России Владимир Путин 6 февраля подписал федеральный закон о публикации деклараций без персональных данных. Парламентарии продолжат сдавать декларации о доходах, расходах и имуществе, однако они будут публиковаться без персональных данных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Декларации ищут путь к читателю»

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