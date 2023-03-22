Выдача потребкредитов в Татарстане в феврале упала на 6%

В феврале в Татарстане выдали 28,8 тыс. потребительских кредитов, что на 6,1% меньше, чем месяцем ранее. Исследование провели специалисты Национального бюро кредитных историй

Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ с наибольшим числом выданных кредитов. Список возглавила Москва, где выдали 51,6 тыс. потребкредитов. Второе место заняло Подмосковье (45,2 тыс.). Топ-3 замкнул Краснодарский край (33,2 тыс.) В пятерку также вошел Санкт-Петербург (32,4 тыс).

Всего в РФ в феврале выдали 880 тыс. потребкредитов, что на 4,1% меньше, чем месяцем ранее.

"Ъ-Казань"