Поджегшего отдел полиции жителя Удмуртии приговорили к 17 годам лишения свободы за нападение на патрульных

Верховный суд Удмуртии признал 25-летнего Рустама Мамедова, который пытался поджечь отдел полиции, виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, свою вину мужчина признал частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР

Так, по данным суда, в ночь на 3 сентября 2022 года Рустам Мамедов «из ненависти к сотрудникам полиции и для привлечения к нему внимания» поджег здание отдела полиции №2 в Ижевске. Для этого он приготовил 13 бутылок с керосином и фитилями, газовую зажигалку и три ножа, которыми намеревался ударить прибывших на место полицейских.

В результате его действий загорелась входная группа отдела полиции, после чего на место преступления приехали двое патрульных полицейских. В этот момент Рустам Мамедов достал нож и ударил полицейских в голову, грудную клетку и спину. Один из сотрудников был вынужден применить табельное оружие, чтобы обезвредить нападавшего.

При вынесении приговора суд признал отягчающим обстоятельством то, что преступление было совершено по мотивам ненависти. При этом учитывались и смягчающие обстоятельства, в том числе полное возмещение ущерба, причиненного поджогом, а также состояние здоровья.

С учетом обстоятельств суд приговорил Рустама Мамедова к 17 годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме. Оставшиеся 14 лет мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему ограничение свободы сроком на 1,5 лет.

Подробнее читайте в материале «Поджигатель не пожалел для полиции керосина».