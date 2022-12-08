Поджигатель не пожалел для полиции керосина

В Ижевске начали судить 25-летнего Рустама Мамедова, который обвиняется в попытке поджога отдела полиции и нападении с ножом на двух сотрудников правоохранительных органов. На первом заседании по этому делу гособвинитель рассказала, что подсудимый является приверженцем религиозно-экстремистской идеологии, ставящей целью нападение на силовиков. Он бросил в здание отдела полиции 9 из приготовленных 13 бутылок с зажигательной смесью. В суде господин Мамедов заявил, что вину в совершении инкриминируемых ему деяний признает, однако не согласен с квалификацией обвинения и считает, что просто хулиганил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание по делу Рустама Мамедова

Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР Заседание по делу Рустама Мамедова

Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР

8 декабря в Верховном суде Удмуртии состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Рустама Мамедова. Он обвиняется в попытке поджечь отдел полиции №2 в Ижевске и нападении на прибывших для его задержания сотрудников правоохранительных органов (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167, а также ст. 317 УК РФ) . Позицию гособвинения в суде зачитала старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Удмуртии Юлия Панова.

По данным следствия, Рустам Мамедов — приверженец религиозно-экстремистской идеологии, которая исповедует необходимость посягательства «на общественную безопасность и общественный порядок, а также на жизнь сотрудников правоохранительных органов и иных представителей власти как социальной группы, связанной с противодействием радикальному экстремизму». При этом подсудимый стал испытывать ненависть в отношении сотрудников правоохранительных органов, отметила гособвинитель.

В ночь на 3 сентября Рустам Мамедов подготовил 13 бутылок с керосином и три ножа, чтобы напасть на сотрудников правоохранительных органов, и подъехал к отделу полиции №2 в Ижевске. Он успел бросить в здание девять бутылок с зажигательной смесью, когда прибыли двое полицейских для его задержания. На просьбы прекратить противоправные действия Мамедов не реагировал, поэтому сотрудники полиции «были вынуждены применить физическую силу, в том числе с боевыми приемами, а также с использованием полицейской дубинки и газовыми средствами». Господин Мамедов в ответ напал на сотрудников с ножом.

По словам Юлии Пановой, пытаясь убить силовиков, обвиняемый нанес им удары клинком в голову и грудь. Один из полицейских ранил нападавшего из табельного оружия.

Здоровью одного из пострадавших, по заключению медиков, был причинен тяжкий вред, здоровью другого — средней тяжести. Оба сотрудника и подсудимый были доставлены в больницу. Пожар в отделе полиции потушили другие сотрудники. Со слов гособвинителя, в настоящий момент пострадавшие здоровы. Общая стоимость поврежденного в отделе полиции имущества составила 6,3 тыс. руб.

В суде Рустам Мамедов сообщил, что проживает в Ижевске, холост, детей нет. Имеет среднее профессиональное образование. Работал вахтовым методом дорожным рабочим в многопрофильной строительной организации в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. «Я виновным себя в совершении фактических этих действий признаю. Но считаю, что мои действия квалифицированы неверно и заведомо завышены»,— заявил господин Мамедов.

Комментируя заседание суда, Юлия Панова сказала журналистам, что при установлении всех обстоятельств, сторона обвинения будет настаивать на строгом наказании, которое бы соответствовало тяжести совершенного преступления. Так, санкция только за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов предполагает наказание от 12 лет и до пожизненного лишения свободы.

Татьяна Колегова, Ижевск