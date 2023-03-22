Новый глава Отрадного вступил в должность

Пост главы Отрадного занял Александр Мецкер. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов городской думы. Информацию разместила городская администрация.

До последнего времени Александр Мецкер занимал пост первого заместителя главы Кинельского района, а ранее десять лет работал в мэрии Отрадного. Он стал одним из шести участников конкурса за пост главы города.

Прежний мэр Александр Бугаков досрочно покинул должность «по собственному желанию». Однако затем суд по требованию прокурора решил прекратить полномочия главы «в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «На кресло мэра претендуют шестеро».