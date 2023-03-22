В 2022 году в Тюмени от педофилов пострадали 86 детей

К концу 2022 года в Тюмени зарегистрировано 86 преступлений сексуального характера, совершенных против несовершеннолетних, сообщил заместитель начальника УМВД по Тюмени полковник полиции Дмитрий Ерошов на заседании комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы (его цитирует портал «МегаТюмень»). Это на одно преступление меньше, чем в 2021 году,

По данным МВД, за 2022 год зафиксировано 283 преступления, совершенных подростками. Из них 123 человека впервые грубо нарушили закон. Чаще всего несовершеннолетние крали, угоняли, грабили и занимались оборотом наркотиков. По словам полковника Дмитрия Ерошова, основная причина, по которой подростки идут на криминал — бесконтрольность со стороны законных представителей.

Напомним, в 2021 году в Тюмени произошло резонансное преступление в отношении девятилетней Анастасии М. Ее тело нашли в пакете на берегу озера Оброчное, в 2,5 км от ее дома. Спустя несколько дней местному жителю Виталию Бережному было предъявлено обвинение по п. «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Он дал признательные показания, был арестован, но позже стал заявлять, что невиновен. Его дело уже начинал рассматривать Тюменский облсуд с участием коллегии присяжных заседателей, однако она была распущена после сообщения в СМИ о вынесении оправдательного вердикта. Затем рассмотрение дела было перенесено в Московский горсуд. Сейчас Бережной находится в карцере, так как в его камере был обнаружен мобильный телефон.

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Полина Хабарова