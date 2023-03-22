Петербуржцев начнут штрафовать за курение в общественных местах общежитий и коммуналок

В Петербурге ввели штрафы за курение никотиносодержащей продукции в местах общественного пользования в общежитиях и коммунальных квартирах. Соответствующий законопроект 22 марта приняли на заседании Законодательного собрания в третьем чтении, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Речь идет о курении в местах общего пользования коммунальных квартир и общежитий. Запрет затронет всю никотиносодержащую продукцию, кальяны и вейпы. В соответствии с новой редакцией закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», административный штраф составит от 500 до 1 тыс. руб. 46 парламентариев высказались «за», один — «против».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что ЗакС принял в первом чтении закон о запрете курения вейпов и кальянов в петербургских коммуналках.

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