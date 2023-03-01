ЗакС принял в первом чтении закон о запрете курения вейпов и кальянов в петербургских коммуналках

Депутаты Законодательного собрания 1 марта в первом чтении приняли законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"», устанавливающий санкцию за потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах и помещениях. Согласно нынешней редакции закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» штраф составит от 500 до 1,5 тыс рублей. Авторами инициативы выступили шесть депутатов от фракции «Единая Россия».

Речь идет о курении в местах общего пользования коммунальных квартир. Закон о запрете курения кальянов, вейпов и прочих устройства для потребления никотинсодержащей продукции в коммуналках и общежитиях приняли в конце 2022 года. За проголосовали 38 депутатов, против — 3, воздержался — 1.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось активным обсуждением. «Зачем плодить законы такого рода, которые точно не будут работать? Гражданам никакой пользы такой закон не принесет. Полиция приедет за три минуты, если сообщить о несогласованном митинге, а на курение, выгул собак и шум — никто не приедет»,— выступил с критикой инициативы депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

В свою очередь депутат от фракции «Единая Россия» Наталия Астахова отметила, что нужно «бороться с коммунальными квартирами», а не «влезать» в частную жизнь людей. Один из авторов законопроекта Всеволод Беликов напомнил, что запрет уже принят, сейчас же идет речь только о штрафе за его нарушение.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Парламентарии погрузятся в дым».

Надежда Ярмула

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