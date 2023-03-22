Российские гимнасты окончательно лишились возможности выступить на чемпионате Европы

Команды России и Белоруссии не приняли участия в жеребьевке чемпионата Европы по спортивной гимнастике, которая прошла 21 марта. Таким образом, сборные окончательно лишились возможности выступить на турнире, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
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«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьевка не стала неожиданностью. Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира»,— сказала ТАСС госпожа Родионенко.
Чемпионат Европы пройдет в турецкой Анталии с 11 по 16 апреля. В нем примут участие спортсмены из 39 стран. Это отборочный этап перед мировым первенством, которое запланировано на осень 2023 года в бельгийском Антверпене. Если Международная федерация гимнастики одобрит участие российских спортсменов в азиатских турнирах, то у них появится возможность отобраться на мировое первенство через чемпионат Азии. Он состоится в Сингапуре с 15 по 18 июня.
После начала боевых действий на Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям спорта отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. 25 января 2023 года МОК предложил допускать к международным соревнованиям спортсменов России и Белоруссии, которые не высказывают активной поддержки боевым действиям на Украине, в нейтральном статусе. Позицию МОК поддержали и в Международной федерации гимнастики.