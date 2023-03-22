Российские гимнасты окончательно лишились возможности выступить на чемпионате Европы

Команды России и Белоруссии не приняли участия в жеребьевке чемпионата Европы по спортивной гимнастике, которая прошла 21 марта. Таким образом, сборные окончательно лишились возможности выступить на турнире, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьевка не стала неожиданностью. Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира»,— сказала ТАСС госпожа Родионенко.

Чемпионат Европы пройдет в турецкой Анталии с 11 по 16 апреля. В нем примут участие спортсмены из 39 стран. Это отборочный этап перед мировым первенством, которое запланировано на осень 2023 года в бельгийском Антверпене. Если Международная федерация гимнастики одобрит участие российских спортсменов в азиатских турнирах, то у них появится возможность отобраться на мировое первенство через чемпионат Азии. Он состоится в Сингапуре с 15 по 18 июня.

После начала боевых действий на Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям спорта отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. 25 января 2023 года МОК предложил допускать к международным соревнованиям спортсменов России и Белоруссии, которые не высказывают активной поддержки боевым действиям на Украине, в нейтральном статусе. Позицию МОК поддержали и в Международной федерации гимнастики.

Милена Костерева