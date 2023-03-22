На Кубани новая дорога к Крымскому мосту готова на 50%

Новая дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова наполовину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: тг-канал Марата Хуснуллина Фото: тг-канал Марата Хуснуллина

«Сегодня маршрут трассы А-289 от Краснодара до Крымского моста проходит через населенные пункты. В основном это двухполосная дорога, ограничение скорости — до 60 км/час. Летом водители тратят на этот участок до пяти часов»,— отметил Марат Хуснуллин.

Новая четырехполосная дорога сократит время в пути почти на треть. Разрешенная скорость на ней составит 90 км/час. В результате от Краснодара до Крымского моста можно будет доехать за два часа. Полностью завершить работы планируется в 2024 году.

Татьяна Ручкина

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