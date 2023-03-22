К обанкротившемуся ПО «Монтажник» заявили требования еще на 978 тыс. рублей

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве АО «ПО “Монтажник”» принял к производству заявление ООО «Энергопромышленная компания» о включении в реестр требований на 978 тыс. руб. Судебное заседание назначено на 20 апреля, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление о включении суммы в реестр требований кредиторов «Энергопромышленная компания» направила 7 марта. Информация о предмете задолженности не уточняется.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд признал ПО «Монтажник» банкротом и открыл конкурсное производство в июне 2021 года. Требования к должнику предъявили более 180 кредиторов на общую сумму свыше 1,8 млрд руб. В 2017–2018 годах магнитогорская компания выступала подрядчиком строительства конгресс-холла на берегах реки Миасс в центре Челябинска. Работу финансировал бюджет региона, но в 2019 году строительство заморозили. В рамках дела о банкротстве суд подтвердил аффилированность ПО «Монтажник с бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.