Конкурсное производство в ПО «Монтажник» суд продлил еще на полгода

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении АО «Производственное объединение „Монтажник“» (Магнитогорск) еще на шесть месяцев, до 10 июля 2023 года. Решение публиковано в картотеке арбитражных дел.

С ходатайством о продлении конкурсного производства выступила конкурсный управляющий Елена Соломка, так как это необходимо для проведения инвентаризации и оценки имущества должника, взыскания дебиторской задолженности в сумме более 220 млн руб., а также рассмотрения заявлений о признании недействительными сделок и розыска транспортного средства и имущества предприятия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд признал ПО «Монтажник» банкротом и открыл конкурсное производство в июне 2021 года. Требования к должнику предъявили более 180 кредиторов на общую сумму 1,8 млрд руб. В 2017–2018 годах магнитогорская компания выступала подрядчиком строительства конгресс-холла на берегах реки Миасс в центре Челябинска. Работу финансировал бюджет региона, но в 2019 году строительство заморозили. В рамках дела о банкротстве суд подтвердил аффилированность ПО «Монтажник с бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровский. В октябре суд арестовал имущество эк-главы региона на сумму 930 млн руб. в качестве обеспечительной меры по заявлению конкурсного управляющего о привлечении господина Дубровского к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

20 декабря Правобережный районный суд Магнитогорска приговорил бывшего директора приговорил ПО «Монтажник» Алексея Павлюка к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб., признав его виновным в мошенничестве, присвоении средств компании и злоупотреблении полномочиями.