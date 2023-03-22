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Коммерсантъ FM
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Курс евро превысил 83 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 83 руб. впервые с 21 апреля 2022 года. По состоянию на 11:33 евро растет в цене на 0,43%, до 82,9 руб./€. Доллар дорожает на 0,4%, до 76,9 руб./$. Курс юаня колеблется в районе 11,1 руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Индекс Мосбиржи снижается на 0,85%, до 2377,68 пункта. Индекс РТС падает на 1,2%, до 972,21 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рубль начал снижаться по отношению к доллару и евро с начала зимы. В феврале реальный эффективный курс рубля упал на 5,1%.

О том, как ЦБ мотивирует банки работать с юанями, читайте в материале «Ъ» «Резервы развели по валютам».

Курс доллара. Прогноз на 20–24 марта

Курс доллара. Прогноз на 20–24 марта

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Лаура Кеффер

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