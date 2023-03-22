В Минусинске выявили очаг африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней выявлен в городе Минусинске (Красноярский край). Об этом сообщается на сайте мэрии.

Городские власти сформировали оперативный штаб – специалисты ветеринарной службы и администрации займутся подворовым обходом, чтобы подсчитать количество свиней в частных хозяйствах. По данным мэрии, «радиус угрожаемой зоны и зоны наблюдения определяется». Все свиньи, которые находятся в зоне карантина будут изъяты и умерщвлены, их хозяева получат компенсацию за потерю поголовья.

В администрации Минусинска просят горожан не скрывать падеж свиней и обращаться в местный отдел ветеринарии.

На прошлой неделе сообщалось, что в Минусинском районе был введен режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней. Очаг заражения был зафиксирован в селе Малая Минуса, тогда сообщалось, что погибли более 30 животных. Из-за вспышки АЧС в «угрожаемой» зоне (в радиусе 5 км от очага заражения) были изъяты у владельцев и уничтожены

более 400 свиней.

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Сергей Балин