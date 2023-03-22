Экс-глава волгоградского управления СКР признан виновным в терроризме

Бывший начальник следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев признан виновным в терроризме. Южный окружной военный суд согласился с позицией обвинения в том, что он покушался на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Решением суда Михаилу Музраеву назначено 20 лет колонии строгого режима. Также он лишен государственных наград.

Попытка поджога дома, который арендовала семья губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, произошла в ночь на 16 ноября 2016 года. Пожигатели бросили в дом через забор бутылку с зажигательной смесью. На тот момент глава региона с семьей находился дома, огонь удалось потушить, никто во время инцидента не пострадал. Господин Бочаров связал происшедшее с тем, что начиная со 2 апреля 2014 года, когда он возглавил область, ему «неоднократно поступали угрозы», в том числе «физической расправы».

Сергей Петунин