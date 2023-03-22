Корпоративная прибыль свердловских предприятий за год упала на 45%

Совокупная прибыль свердловских крупных и средних предприятий сократилась на 45,8% (на 271,6 млрд руб.) относительно 2021 года, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. В Свердловской области сальдо прибылей и убытков в 2022 году составило 321 млн руб.

В целом по России за 2022 год финансовый результат бизнеса просел на 13%. «Наибольшее абсолютное сокращение прибыли пережила сфера оптовой и розничной торговли: заработки торговых предприятий по сравнению с предыдущим годом упали на 21,1%, до 5,3 трлн руб. Впрочем, основная часть недостачи пришлась на торговлю газом, которая ''зашита'' именно в торговую макроотрасль, а не в добычу»,— отметили аналитики.

Напомним, за год коммерческие и управленческие расходы расходы крупных и средних свердловских предприятий выросли на 75 млрд руб. По мнению экспертов, в 2022 году предприятия вынудили существенно нарастить траты инфляционные процессы, нестабильность спроса, рост производственных и логистических издержек.

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Диана Сунагатуллина